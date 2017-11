Le centre de Joué-lès-Tours fait sa mue

Le projet "Coeur de Ville" a été inauguré

C'est une fin de chantier importante pour la Municipalité qui a été actée samedi dernier à Joué-lès-Tours. Après un an de travaux, le nouveau visage de la place du Général Leclerc et du parvis de l'église était inauguré par Frédéric Augis et son équipe. L'enjeu fixé de ce projet nommé « cœur de ville » est double et constitue une priorité du maire de la ville : favoriser le développement du commerce et améliorer le cadre d'un centre-ville en manque d'identité, bien que rénové en partie avec l'arrivée du tramway. Un projet qui constitue une étape importante pour la majorité municipale dans sa volonté affirmée de redynamiser la deuxième ville du département.

Parmi les changements apportés par l'opération « Coeur de Ville » : la rénovation du parvis de l'église, rendu piéton, mais aussi une place du général Leclerc revue entièrement avec un mail qui deviendra arboré (les plantations viennent d'être mises), une aération de l'espace piéton, des aménagements pour les personnes à mobilité réduite, l'installation d'une fontaine... Moins visible mais, l'éclairage a également été revu, les cables aériens supprimés et le système d'écoulement des eaux réaménagé... Une mue qui a coûté près de 2 millions d'euros mais qui doit permettre selon la Municipalité à « donner une âme au centre-ville ».

En time-lapse ce que donnent les changements :

Crédit photo : ville de Joué-lès-Tours