Joué-lès-Tours : Un accueil unique pour les familles

Le service Joué Familles propose de centraliser toutes les démarches

N'importe quel parent pourra en témoigner, les démarches administratives pour les enfants, quelles soient scolaires, associatives, sportives ou autres relèvent souvent du chemin de croix, d'autant plus avec plusieurs enfants de différents âges. C'est pour répondre entre autres à cette problématique que la ville de Joué-lès-Tours a réfléchi à la mise en place d'un service unique, regroupant les pôles éducation et vie scolaire, avec un accueil commun en mairie.

Né de deux ans de réflexion, le service "Joué Familles" a vu le jour en cette rentrée 2017, sous forme embryonnaire avant de se déployer pleinement ces jours-ci, avec l'installation dans l'Hôtel de Ville rénové, des employés affectés à l'accueil des familles.

Pour Aude Goblet, adjointe à la petite enfance et à l'éducation (à droite sur la photo), l'objectif de cette restructuration est claire : « favoriser la relation à l'usager et fluidifier ses démarches en les simplifiant ». Pour se faire, le nouveau service englobe 3 pôles : l'accueil unique en mairie, l'animation loisirs et le pôle scolaire, sous la direction de Caroline Riffonneau (à gauche sur la photo).

Alors que jusqu'à présent les procédures d'inscriptions se faisaient sur différents sites de la ville, selon le type, dorénavant tout se passe en mairie pour les familles : « Que ce soit pour la restauration scolaire, le périscolaire ou encore l'accueil loisirs il y aura désormais un seul interlocuteur à un seul endroit. » Une démarche qui poursuit celle entamée en 2016 avec la création de la fiche famille regroupant toutes les inscriptions sur un même dossier explique l'élue.

Au niveau moins 1 de l'Hôtel de Ville, 4 employés municipaux et un responsable seront désormais chargés de l'accueil des familles. Toujours au même endroit sera géré aussi les facturations. Aude Goblet attache également une importance particulière à la communication dans son ensemble vers les familles jocondiennes via le déploiement d'outils comme le service d'envois d'informations aux familles via SMS en cas de besoin.

Au total, le service Joué Familles regroupe 250 personnes, animateurs périscolaires et de loisirs compris.