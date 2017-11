Le Salon de l'Etudiant ce samedi à l'Espace Malraux

Une journée pour bien s'orienter.

Ce samedi 11 novembre, c'est le salon de l’Etudiant de Joué-lès-Tours, à l'Espace Malraux.

Ce rendez-vous est l’occasion de trouver des pistes pour anticiper et élaborer un projet d'orientation ou trouver des formations. L’apparition d’une nouvelle interface qui remplacera le logiciel Admission Post Bac risquent d’entraîner des appréhensions donc c'est un moyen de se renseigner en vrai pour les 15-25 ans.

PROGRAMME DES CONFERENCES

9H30 : Technicien.ne, ingénieur.e, chercheur.euse... Panorama des études scientifiques et technologiques.

10H30 : Bac techno, bac pro : quel BTS, quel DUT, quelle spécialité choisir ? Et après ? Quelle poursuite d’études ? Quelle insertion professionnelle ?

11H30 : Panorama des études en lettres, langues et sciences humaines

14H30 : Choisir l’université.

15H00 : Suivre des études en économie, gestion et management.

16H00 : Opter pour des études supérieures en alternance : comment ça marche ? Pour quel profil ? Quelles sont les formations concernées ? Pour quelle insertion professionnelle ?

A noter que le salon Studyrama aura lieu samedi 18 novembre, à Tours.