Fermeture du site Tupperware : 235 emplois supprimés

Après le plan social de 2013 à Michelin, ayant conduit à la perte de plus de 700 emplois, la ville de Joué-lès-Tours va connaître un nouveau plan de fermeture d'ampleur.

En effet, la direction générale de Tupperware, le fabricant de boîtes alimentaires en plastique, a présenté jeudi "un projet de fermeture" de son site de production de Joué-lès-Tours. Ceci engendrerait la suppression de 235 emplois.

Une décision justifiée par communiqué de presse par Tupperware qui se dit "confrontée à une surcapacité industrielle notable de son réseau de fabrication européen liée à une amélioration de sa productivité et à un ralentissement de ses activités commerciales en Europe centrale et occidentale et notamment en France, l'entreprise se doit d'optimiser son empreinte industrielle afin de rétablir sa compétitivité et assurer de la croissance".

Le site de Joué-lès-Tours est le seul de l'entreprise américaine en France. Sa fermeture est prévue à l'horizon mars 2018.

