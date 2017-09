La piscine et le foyer de l'Alouette ont fait peau neuve

Le bassin et le foyer de l'Alouette rouvrent lundi 18 septembre

Bonne nouvelle pour les associations jocondiennes : la piscine de l'Alouette et le Foyer éponyme rouvrent leurs portes lundi 18 septembre après un an de travaux.

Sur place, les derniers détails sont en passe d'être réglés sur ce chantier d'un montant de 2 millions d'euros. "Nous pensons que cette piscine répond à une demande de la part des habitants du quartier et de la ville. Elle est nécessaire en tant qu'équipement de proximité" expliquait Frédéric Augis, le maire de Joué-lès-Tours qui avait fait de cette rénovation un engagement de sa campagne.

Finalement, le maire aura été plus loin avec une rénovation totale de l'ensemble des bâtiments comprenant la piscine, un gymnase, le foyer de l'Alouette et des espaces divers comme une salle de danse et des salles de réunions pour les associations du quartier. "C'était une nécessité de remettre l'ensemble aux normes. C'est un investissement sur l'avenir que nous avons engagé" précisait le maire jocondien, lors d'une visite à la presse ce jeudi 14 septembre.

Le foyer et la piscine seront donc opérationnels dès lundi prochain, tandis que le gymnase sera prêt à la fin du mois. Juste à temps pour l'inauguration officielle prévue début octobre. L'ensemble sera alors renommé "Espace de l'Alouette", tandis que les différentes salles et équipements seront également baptisés.

Les photos avant/après :