Cartes postales et vieux objets : Joué-lès-Tours se souvient de ses commerces

Pour les Journées du Patrimoine, la ville remonte jusqu’en 1880.

Il y a plus d’un siècle, la ville de Joué-lès-Tours comptait à peine 100 commerces, le double en 1951. Et autour de 330 aujourd’hui. Cela dit, vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas de marchand de charbon ni de vendeur de fourrage. Et plus de maréchal-ferrand à notre connaissance.



Les choses ont bien changé... Pour le prouver, et à l’occasion des Journées du Patrimoine, la ville a conçu une exposition sur l’histoire de ses commerces. Initiée par des passionnés (Claude Prévost, Jean-François Goubin, Marie-Françoise Serre...), elle permet notamment de découvrir d’anciennes cartes postales et photos représentant les rues de la ville au début du XXème siècle. Cela permet par exemple de constater que le Bar des Amis du Pont Volant est toujours là malgré quelques modifications de façade ou encore que la pharmacie du coeur de ville n’a pas bougé mais que la maison d’à côté a été remplacée par un immeuble.

Au total, 20 panneaux explicatifs et un diaporama permettront de se plonger dans l’histoire économique jocondienne et de comparer avec notre époque. On pourra également voir quelques vieux objets (une balance ou un moulin à café). Un partenariat avec La Poste complète le dispositif avec des souvenirs issus des archives de l’entreprise et un film. Un quiz permettra de gagner des livres. Et ça se passera à la Maison des Associations (entrée gratuite).



« On attend beaucoup de monde. Les anciens pourront se rappeler de ce qu’il y avait avant et les jeunes pourront voir l’évolution » note Christian Brault, l’élu en charge du commerce qui a notamment invité les écoles de la commune à passer dans le hall de l’Hôtel de Ville pour découvrir l’exposition.



L’inauguration est prévue samedi 16 à 11h puis vous aurez jusqu’au 13 octobre pour réviser l’histoire locale. Par exemple, vous verrez des photos de l’ancien tram qui parcourait Joué-lès-Tours... C’était une autre époque (certains clichés ont été récupérés suite à un appel aux habtants). De quoi donner des idées à l’équipe municipale. Toujours à partir des cartes postales, elle pourrait mettre en place un parcours autour des différents maires de la ville et des transformations survenues pendant leurs différents mandats.

O.C.

Une conférence sur le commerce à Joué-lès-Tours par Claude Prévost est également prévue le 23 septembre à 15h30 à la médiathèque.

Autre événement jocondien pour les Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au Château de la Marbelliere : samedi et dimanche de 12h à 18h, visite libre avec expo d’art (multi artistes tourangeaux) + animation jeune public, initiation à l’art le samedi et le dimanche à 13h et 16h.