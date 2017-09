Le Badminton Jocondien fait ses portes ouvertes

Rendez-vous le 9 septembre dès 14h.

Le club de badminton jocondien organise une journée portes ouvertes totalement gratuite le 9 septembre au Gymnase de la Rabiére à Joué-lès-Tours. Des animations jeunes, adultes et parabadminton seront possibles, sous forme d'activitées mais également avec des jeux libres et encore plus un mini tournoi. Cette journée sera également équipée d'une buvette.



La manifestation commencera à 14h et se terminera à 19h30.

La journée sera organisée sous forme d'activités pour les jeunes et les adultes dans le but qu'ils essaient et adoptent le badminton. Il y aura également des activité handisport avec des démonstrations de para-badminton encadrée par une personne formée au para-badminton (qui n'est pas forcement joué en fauteuil, les personnes handicapées moteur pouvant se tenir debout mais le terrain sera adapté à leur handicap) Des terrains seront également disponibles pour faire quelques échanges en famille ou entre amis.

Il y aura aussi la possibilité de faire un mini tournoi afin de faire decouvrir aux jeunes et aux moins jeunes la discipline.

Cette journée servira ègalement à montrer au public que le badminton est une discipline adaptée pour tous et que cette devise est d'autant plus renforcer car le Badminton Jocondien s'engage a mixer l'ensemble du public (jeunes et adultes - handicapés et personnes valides.

D'après communiqué.