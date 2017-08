Joué-lès-Tours : elle offre un plein d'essence à des escrocs

Une arnaque à la station service...

Voilà une mésaventure bien désagréable vécue par une de nos lectrices vendredi dernier, en milieu d'après-midi... Dans un message qu'elle nous a transmis ce mercredi, elle raconte :

"Je mettais de l'essence à la pompe du Leclerc de Joué-lès-Tours et une famille qui était à la pompe d'à côté avec sa voiture noire (de marque Hyundai et avec une plaque étrangère) est venue m'aborder. Ils ne parlaient qu'anglais. Il y avait un homme avec sa femme et ses deux enfants qui devaient avoir moins de 5 ans. Ils m'ont expliqué qu'ils s'étaient fait voler leur argent et leurs cartes de crédit et ne pouvaient plus rentrer chez eux en Irlande.

Ils expliquent qu'ils ont dormi dans la voiture, que leur famille en Irlande peut envoyer de l'argent mais que cela prend 24 à 48h et qu'ils ne veulent pas redormir dans la voiture. Ils m'ont donc demandé de l'argent, 115€, pour payer le shuttle et rentrer. J'ai accepté de leur payer le plein d'essence pour qu'ils puissent aller jusqu'à Calais et peut-être trouver d'autres personnes sur place pour payer le bateau.

Leur histoire tenait la route. Ils m'ont donné une carte de visite avec mail et numéro de téléphone pour que je les contacte afin d'être remboursée. Ils ne forcent pas les gens, aucune menace, mais c'est une arnaque."

Ce mercredi, nos confrères de la NR ont rapporté une mésaventure parfaitement similaire vécue par des Tourangeaux sur le parking de Ma Petite Madelaine à Chambray. Notre lectrice nous explique que les escrocs ont aussi été vus sur le parking du Super U de Joué-lès-Tours. Les services de police ont été informés, mais de votre côté : attention aux beaux parleurs.