Perturbations sur l'A10 à Joué-lès-Tours

Suite à un accident de camion.

Si vous devez prendre l'A10 en direction de Poitiers mieux vaut éviter le secteur de la sortie N°24 de Joué-lès-Tours encore en ce début d'après-midi. Suite à un accident de poids lourd survenu ce lundi matin vers 6h45 dans la zone où l'autoroute est en train d'être élargie à 3 voies, il y a un gros bouchon mais le choc de ce camion transportant des céréales n'a pas fait de blessés.

Vers 13h30, Vinci Autoroutes faisait état de 4km de ralentissement. Le trafic ne pourra pas revenir à la normale avant l'évacuation du véhicule qui a débuté vers 13h et le nettoyage de la route qui devrait durer une partie de l'après-midi. De l'huile et du carburant se sont répandus sur le goudron et les glissières de sécurité ont également été endommagées, la sortie N°24 est donc toujours fermée en direction du sud uniquement et on peut utiliser l'échangeur pour entrer sur l'autoroute. En fin de journée tout devrait être terminé.

Pour éviter l'accident, il faut quitter l'A10 à la sortie 23, traverser l'Avenue du Grand Sud pour reprendre l'autoroute à la sortie 24, juste après le lieu de l'accident. Si vous restez sur l'A10, la circulation ne se fait que sur une voie. Vous pouvez aussi quitter l'autoroute dès St Avertin pour être sûr d'éviter le gros du bouchon.

Photo : Gendarmerie 37.