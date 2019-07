Attention travaux : la Route de Monts en partie fermée du 8 au 11 juillet

Mais seulement la nuit.

La saison des grands travaux d'été est lancée ! Ceux du Pont Napoléon de Tours ont été reportés d'un an, en revanche un autre chantier a bien lieu dès ce lundi 8 juillet : celui de la Route de Monts, au sud de Joué-lès-Tours. Un axe qui dessert notamment le nouveau centre de loisirs de La Borde puis le Leclerc et le McDo qui ouvre cet été.

La zone d'opérations est programmée sur le rond point de la rue de la Gitonnière et sur le nouveau rond point de la route de Monts. Pendant cette période la route de Monts (tronçon Gitonnière/ Morin), la rue du docteur Morin, la rue de Verdun et le carrefour Gitonnière seront barrés à la circulation la nuit et les usagers seront invités à prendre les déviations mises en place indique Tours Métropole.



Empruntée par 8 000 véhicules/jour et par sens de circulation (dont 7% de poids-lourds), parfois vêtuste, peu adaptée aux circulations douces (vélos et piétons) la Route de Monts avait bien besoin de ce lifting estival.

Une première tranche de travaux a débuté en février et s'achève justement en ce mois de juillet. Elle a consisté à la refonte totale de la voirie et de l’aménagement sur le secteur compris entre le rond point Gitonnière et la rue du Docteur Moron. La phase 2 se situera entre le nouveau rond point Moron et le passage à niveau. La phase 3 entre le passage à niveau et la rue du Petit Moron. Ces phases, estimées entre 8 et 10 mois, sont prévues entre 2020 et 2021.

Et donc jusqu'au 11 juillet, trois nuits de travaux (de 20h30 à 6h30) sont nécessaires :

• Nuit du 08 au 09 juillet travaux de réseau carrefour Gitonnière

• Nuit du 09 au 10 juillet rabotage des enrobés et préparation des raccordements avec les nouveaux aménagements de la route de Monts

• Nuit du 10 au 11 juillet – enrobés sur les giratoires Gitonnière et Docteur Morin avec la route de Monts.

Pendant cette période, les véhicules en transit seront déroutés vers le périphérique, la porte de Joué-lès-Tours, le boulevard Jean Jaurès, la rue de la Douzillère et la route des Maisons Neuves jusqu’à la route de Monts et inversement. A l’issue de ces travaux de nuit, les circulations seront entièrement basculées sur les nouvelles voies créée.

Coût total des travaux de la Tranche 1 : 1 330 000€ hors taxes. L’étude des tronçons 2 et 3 a récemment été lancée. Le montant de ces travaux est estimé à 1 700 000€ hor taxes. L’enveloppe financière globale de l’opération est estimée à 3 260 000€ sans les taxes.