Transports scolaires : il est temps de s’inscrire en Indre-et-Loire

Il faut déjà préparer la rentrée.

Vous reprendrez bien un peu de paperasse ? Ce mardi 4 juin 2019 ouverture des inscriptions pour les transports scolaires Rémi si votre enfant prend le bus Rémi (ou le train) pour rejoindre son établissement. Attention : cela ne concerne pas les jeunes qui voyagent avec Fil Bleu dans l’agglomération tourangelle.



Depuis que le Conseil Régional du Centre-Val de Loire a repris la compétence des transports scolaires en 2017, plus besoin de payer un abonnement pour voyager entre son domicile et ses salles de cours, que l’on soit dans le public ou le privé. Ce geste de la colectivité ne dispense pas de remplir un dossier d’inscription qui permet d’évaluer les besoins, et donc de prévoir le bon nombre de véhicules selon les communes. On notera tout de même que des frais de gestion sont imposés aux familles : 25€ pour un enfant, 50€ pour deux enfants ou plus.



La nouveautée de la rentrée 2019 : tous les élèves de Touraine recevront une carte magnétique valable sur les lignes scolaires de Rémi. Elle sera à présenter à chaque montée dans un véhicule. Le dispositif permettra aux parents de suivre le car en temps réel pour savoir où il en est dans son trajet, de quoi vérifier aussi que les horaires ont été bien respectés ou de connaître en temps réel la durée d’un retard en cas de problème.



Revenons à l’inscription en elle-même... Pour remplir le dossier, il faut aller sur le site remi-centrevaldeloire.fr avant le 25 juillet sous peine d’une pénalité de 12€ pour un enfant inscrit, et 24€ pour deux enfants ou plus. Rappelons que sur l’ensemble de la région ce sont 114 000 jeunes qui voyagent chaque jour avec Rémi, pour un total de 1 900 circuits scolaires sur les six départements.