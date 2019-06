En Touraine, une tentative pour payer gaz et électricité moins cher

Une initiative de l'UFC Que Choisir.

Partenaire d'Info Tours via La Question Conso publiée chaque jeudi, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a, parmi ses actions, un dispositif ayant pour objectif de réduire les factures de gaz et d'électricité des consommatrices et consommateurs en Indre-et-Loire. Le programme s'appelle "Energie moins chère ensemble" et se base sur des commandes groupées au sein d'entreprises pour réduire les prix. Un nouvel appel à candidatures est lancé cette semaine, pile au moment où les tarifs de l'électricité progressent de 5,9%, avec une estimation de hausse de facture de 85€ en moyenne par an pour les ménages français, donc 7€ par mois.

A LIRE AUSSI : La question conso sur le gaz et l'électricité publiée cette semaine

"Pour une meilleure prévisibilité et sécurité tarifaire, mais aussi pour favoriser les énergies renouvelables,la campagne s’articule autour de 3 lots" explique l'association.

les lots « gaz » et « électricité » classiques, à prix fixes pendant 2 ans et sans limitation du nombre de souscripteurs,

le lot « électricité-soutien aux petits producteurs renouvelable » à prix fixes pour 1 an. L’électricité de ce lot doit provenir majoritairement de petits sites de production d’énergie renouvelable situés en France, et c'est limité à 40 000 personnes

"L’UFC-Que Choisir entenddonc,au-delà des prix, offrir une sécurité juridique aux consommateurs à travers des conditions contractuelles sûres et protectrices, et l’accompagnement des souscripteurs par la Fédérationen cas d’éventuelles réclamations" promet l'association.

L'inscription au dispositif est gratuite et sans engagement. Plus d'infos sur choisirensemble.fr. Les inscriptions se font jusqu'au 9 septembre et les offres seront communiquées début octobre.