Impôts 2019 : 11 questions pour tout comprendre en Indre-et-Loire

Malgré le prélèvement à la source il faut encore faire votre déclaration.

C’est le printemps, c’est la saison de l’impôt ! Enfin, de la déclaration de revenus pour calculer votre impôt.

« Mais, on n’est pas passé au prélèvement à la source depuis le 1er janvier ? »

Si. Mais ce n’est pas une raison pour oublier de faire sa déclaration de revenus annuelle. Pourquoi ? Comment ? Posez-vous 2 minutes avec nous, on vous explique…

1 – Qui paie en Indre-et-Loire ?

149 863 foyers sont imposés dans le département, soit 42,76% du total de la population. Ce chiffre est globalement stable comparé à 2016 et 2017. Le nombre de foyers est lui en augmentation en raison de la hausse de la population ou de la multiplication des célibataires et familles monoparentales.

2 – Combien ça rapporte ?

Au niveau national l’impôt sur le revenu représente 75 milliards d’euros, dont 480 millions en Touraine en 2018, 7 millions de plus qu’en 2016.

3 – Comment on déclare cette année ?

De préférence sur Internet, ce qu’on fait 61% des gens l’an dernier. C’est même possible sur l’appli smartphone des impôts si vous n’avez aucune correction à faire sur votre déclaration. Ça marche aussi avec les tablettes, et là on peut modifier. Les personnes qui n’ont pas accès au web peuvent encore utiliser le papier ou se rendre dans les accueils des impôts de Tours, Amboise, Chinon et Loches. Des services civiques pourront aider les personnes qui en ont besoin à Tours et Amboise jusqu’à fin mai.

4 – Je dois m’en occuper avant quelle date ?

16 mai pour la déclaration papier, le 28 mai par Internet. Notez que c’est aussi important pour pouvoir bénéficier de l’abattement de 65% de la taxe d’habitation à payer au mois de novembre. Celui-ci concerne 80% des ménages.

5 – Je ne suis pas doué(e), qui peut m’aider ?

Jusqu’à 800 personnes peuvent passer en une journée au Champ-Girault à Tours, la file d’attente moyenne pour parler à un conseiller est de 25 minutes. Un coup de fil au 0 809 401 401 (non surtaxé) vous permettra d’éviter ce stress et d’être mis en relation avec quelqu’un qui pourra regarder votre dossier. Une dizaine de personnes sont mobilisées en Touraine. Vous pourrez prendre rendez-vous pour poser vos questions en face à face. Et sur Internet, une messagerie sécurisée avec chat est disponible pour répondre à vos interrogations.

Sachez que vous n’êtes pas seul(e) : un contribuable sur 10 a besoin d’un coup de pouce pour sa déclaration en Indre-et-Loire.

6 – Je n’ai pas reçu de déclaration papier, c’est normal ?

Oui. Munissez-vous de votre numéro fiscal et faites la démarche en ligne sur impots.gouv.fr.

7 – C’est long ?

Ça dépend si vous avez des choses à corriger, ou pas. Cela peut être très rapide si votre situation n’a pas changé (pas de divorce, pas de nouveau travail, pas de décès dans la famille, pas de bébé, pas de dons à des associations…). D’ailleurs l’an prochain jusqu’à 8 millions de personnes pourraient ne plus avoir à déclarer leurs revenus si elles n’ont rien à modifier, ça se fera automatiquement.

8 – Et donc avec le prélèvement à la source, il se passe quoi ?

A l’issue de votre déclaration, l’administration vous indiquera le taux de prélèvement prévu sur votre fiche de paie, qui peut être de 0% si vous êtes non imposable. Vous pouvez aussi choisir le taux neutre si vous ne voulez pas laisser d’indice sur votre situation à votre employeur. Ce taux peut ensuite être modulé à la hausse ou à la baisse si votre situation évolue, ce qui vous évite de payer une grosse somme d’un coup en 2020, ou d’avancer des frais dès aujourd’hui et que l’administration fiscale vous rembourse ultérieurement. Ça vaut en cas d’arrivée d’un enfant, de nette augmentation de vos revenus, de changement de situation familiale… C’est donc à faire après votre déclaration de revenus, quand vous le souhaitez, quitte à le faire plusieurs fois dans l’année. Ce n’est pas vous qui décidez de votre taux mais l’administration fiscale qui le recalcule selon les infos que vous lui donnez.

Sachez que depuis le 2 janvier, près de 10 000 Tourangeaux ont déjà demandé une modulation de leur taux.

9 – Je n’étais pas imposable en 2018 mais je le suis en 2019, je dois payer un rattrapage ?

Non, l’administration octroie un crédit spécial en raison du changement de système. Mais vous aurez un taux de prélèvement à la source qui s’appliquera très probablement dès le mois de juin.

10 – Il parait qu’il y a une nouvelle case dans la déclaration de revenus 2019 ?

Oui, une case pour les revenus exceptionnels du genre prime de fin de contrat ou prime de départ en retraite. Ça ne concerne que les revenus vraiment ponctuels, pas la petite prime ou augmentation que vous auriez touchée l’an dernier. Cette nouvelle rubrique existe car ces revenus sont spécifiquement taxés.

11 – Si l’administration me doit de l’argent, elle le verse quand ?

Entre fin juillet et début août.