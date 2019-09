Ce qu’il faut savoir sur la Maison des Associations de Loches

Un bâtiment de 1 200m².

En attendant la nouvelle Maison des Associations de Tours annoncée d’ici quelques mois au Sanitas (dans les locaux de l’ancien collège Pasteur), Loches achève la réhabilitation de son ancienne piscine qui change totalement de fonction pour devenir une Maison des Associations. L’inauguration officielle se déroule ce vendredi. « Un investissement structurant pour la ville, mais aussi pour le territoire puisque nombre d’adhérents d’associations lochoises résident en dehors de Loches » argumente la municipalité.

Ce bâtiment avec rez-de-chaussée et étage « accueillera des activités, des réunions et des manifestations, et rassemblera les associations auparavant basées sur différents lieux » poursuit la ville. Les travaux ont coûté 1,58 million d’€, « e travail sur l’enveloppe thermique constituait un des aspects essentiels du projet. Le fait que ce soit une ancienne piscine, ça a facilité la mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur. Au-delà de l’amélioration thermique, l’isolation extérieure a aussi permis de ne pas perdre de surface à l’intérieur des locaux » justifie la ville.

L’espace comporte plusieurs salles dédiées aux activités des structures. Loches en regroupe 162 dont 54 dans le milieu de la culture et des loisirs. Au total elles rassemblent 5 000 personnes et 6 nouvelles entités ont vu le jour depuis le début de l’année.

Photo : Ville de Loches.