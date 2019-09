[Faut y aller] Un concert en terrasse au Château Royal d’Amboise

Il est organisé ce vendredi soir.

L’été ce n’est pas encore et c’est cool parce que ça veut dire qu’on peut encore organiser plein de concerts en extérieur, même si ça nécessite d’avoir un pull sous la main pour la fin de soirée.

En attendant la dernière livrée des Ilots Electroniques de Tours ce dimanche 15 septembre sur l’Île Simon, c’est un autre beau moment musical avec vue sur la Loire qui se profile ce vendredi 6 septembre un peu plus en amont et un peu plus en hauteur, dans les jardins du Château Royal d’Amboise qui surplombent le fleuve.

Là-bas, le monument accueille l’équipe du Temps Machine de Joué-lès-Tours pour un événement combiné baptisé… Château Machine !

« Arnaud Rebotini (César de la Meilleure Musique Originale pour le film « 120 battements par minute ») et Rubin Steiner investiront les terrasses du monument, transformant celles-ci en une inédite scène ouverte à 360° » nous promet-on. Les portes ouvriront à 19h. Ce n’est pas un événement historique mais bien culturel. Comme il devrait faire beau, le coucher de soleil devrait être assez exceptionnel…

A noter que c’est un test, qui peut se renouveler mais qui n’aura pas lieu hyper fréquemment donc si ça vous intéresse ce serait dommage de le rater.

Les concerts débuteront à 20h30 il y aura un bar et un service de restauration sur place. L’entrée est à 20€ à la billeterie, 18€ en prévente et 15€ pour les abonnés du Temps Machine de Joué et du Château.