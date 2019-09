Accident à St-Epain : l'A10 coupée en Sud-Touraine mercredi soir

Le trafic est très perturbé.

Un mercredi noir pour l'A10 en Indre-et-Loire... Dans la nuit du 3 au 4 septembre, l'autoroute a été coupée 4h à hauteur de Vouvray à cause d'un accident camion / voiture qui a nécessité 4h d'intervention avant de dégager les voies pour rétablir la circulation. Le retour à la normale s'est fait progressivement vers 6h du matin.

Et en fin de journée, c'est un accident au scénario similaire qui a entraîné des complications de la circulation dans le sud du département. Deux poids lourds sont impliqués au niveau de la commune de Saint-Epain dans le sens Bordeaux-Paris.

Les usagers sont invités à suivre la sortie obligatoire à la sortie n°25 (PR 241) et l'itinéraire suivant :

- pour les camions : prendre la RD760 direction Loches puis RD943 et RD37 (bld périphérique) pour reprendre l'A10 à l'échangeur de Joué les Tours,

- pour les voitures : prendre les RD760 et RD910, puis la RD37 (Bd périphérique) où vous pourrez reprendre l'autoroute.

A 20h30 Vinci signalait 6km de bouchon en direction de Tours et Paris, 2 bonnes heures après l'accident. La circulation se déroule sans problèmes dans l'autre sens vers Poitiers. La circulation reprendra une fois les véhicules évacués et les opérations de secours aux chauffeurs terminées. Vous pouvez suivre l'évolution du trafic sur le site de Vinci Autoroutes;