Il va faire nettement plus frais cette semaine en Indre-et-Loire

En particulier à partir de jeudi.

C’est la rentrée et on ne va pas forcément le regretter au niveau de la météo car l’été semble toucher à sa fin dans le département… Si le temps restera relativement agréable, les températures vont assez clairement baisser et on vous conseille vivement de ne plus sortir en t-shirt le matin pour éviter tout problème du genre rhume. Comme chaque dimanche sur Info-Tours.frvoici le détail de ce qui vous attend dans les prochains jours…

Lundi : on devrait profiter d’un ciel parfaitement bleu toute la journée. Dès le matin du soleil avec seulement 11 petits degrés à Céré-la-Ronde, Fondettes et Chenonceaux. Dans l’après-midi le thermomètre affichera 24° avec un ciel dégagé à Panzoult et Joué-lès-Tours.

Mardi : seulement 10° à Château-Renault et 11 à La Riche le matin avec un ciel parfaitement bleu. Dans la journée rien pour cacher le soleil qui parviendra à faire grimper la température jusqu’à 26° à Chambourg-sur-Indre, Esvres et Parçay-Meslay

Mercredi : il devrait encore faire très beau le matin mais pas l’après-midi. Le ciel est annoncé couvert avec de petites pluies mais toujours 26° à Loches, Montbazon et Mettray.

Jeudi : dans la journée le temps oscillera entre nuages et éclaircies, ce sera donc plutôt agréable mais plus frais avec 21° à Tours l’après-midi.

Vendredi : normalement beaucoup de soleil, même s’il devra partager le ciel avec des nuages. On conservera des températures douces mais pas excessives, autrement dit 22° à Luynes et Bléré.

Et le week-end ? Variable avec risque d’averses samedi comme dimanche, mais toujours des éclaircies. Vous aurez une dizaine de degrés le matin et 21 l’après-midi.