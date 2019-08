Soleil et températures en hausse cette semaine en Indre-et-Loire

Pas une goutte de pluie annoncée.

On attend de nouveau pas mal de monde dans les bureaux à partir de ce lundi en Touraine, même si c’est surtout le 26 août que le gros des troupes reprendra le travail après le rush des congés estivaux. Eh bien vous pourrez débriefer les vacances au soleil en terrasse toute la semaine car le beau temps s’annonce au rendez-vous tous les jours, à quelques détails près. Comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr, voici le programme détaillé de votre semaine météorologique...



Lundi : prévoyez un temps plutôt changeant, avec des nuages et des éclaircies mais quand même de belles périodes de soleil. En début de journée le thermomètre affichera 13° à Cangey et Montreuil-en-Touraine, pour atteindre 23° à Luzillé et à Luynes dans l’après-midi.



Mardi : encore des nuages mais pas trop nombreux, de telle sorte que le soleil pourra régulièrement briller. Pas encore de quoi faire grimper les températures qui ne dépasseront pas 22° à Neuillé-Pont-Pierre et 23° à Chambray. 14 à Vouvray au réveil.



Mercredi : c’est le jour où les nuages disparaissent pour de bon et donc où le soleil brille tout seul, sans rien pour lui faire de l’ombre (à part vos casquettes et chapeaux de paille). Du coup le thermomètre grimpe un peu : 25° maximum pour Tours, Amboise et Restigné.

Jeudi : comme la veille, un grand soleil et le ciel bleu qui va avec. On gagnera encore un degré ou deux l’après-midi : 26 maximum pour Rochecorbon.



Vendredi : et encore une hausse du thermomètre, puisque ce coup-ci c’est 28 que l’on prévoit au maximum à Saint-Pierre-des-Corps, Monts et Chédigny. Dans le ciel, rien que du soleil du matin au soir.

Et le week-end ? Lui aussi il sera parfait, donc très ensoleillé avec jusqu’à 30° l’après-midi mais des nuits relativement fraîches.