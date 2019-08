Une semaine humide et plutôt fraîche en Indre-et-Loire

On ne verra pas énormément le soleil.

Le temps ne sera pas littéralement pourri dans les prochains jours en Indre-et-Loire mais on ne peut pas vraiment parler de semaine estivale. Plusieurs perturbations traverseront le département avec des températures bien moins élevées que ces dernières semaines. Voilà qui ne fera pas de mal dans une zone touchée par la sécheresse. Comme chaque dimanche sur Info Tours, voici le détail de ce qui vous attend jour par jour…

Lundi : la journée débutera par un temps calme et sec partagé entre nuages et éclaircies avant l’arrivée de premières averses dans la matinée. Elles devraient se renforcer dans l’après-midi pour devenir ponctuellement orageuses. Vous conserverez néanmoins certaines éclaircies. Au réveil comptez 14° pour Joué-lès-Tours et Montbazon, 21° à Neuillé-Pont-Pierre dans l’après-midi, 24 à Loches.

Mardi : sans doute la journée la plus ensoleillée de la semaine, mais sans grosse chaleur. Le ciel sera parfois nuageux, ou voilé. Le thermomètre ne dépassera pas 23° à Tours et 24 à Langeais.

Mercredi : on pourrait voir un peu de soleil le matin puis le ciel se couvrira complètement jusqu’en fin de journée, mais sans pluie avant le soir (et encore, juste quelques averses). Prévoyez 24° à Ambillou et Restigné.

Jeudi : la pluie devrait tomber de manière assez abondante dans la matinée avant que les averses ne se fassent plus rares dans l’après-midi. Vous aurez un peu de soleil et jusqu’à 23° à Château-Renault, 24 à Saint-Avertin.

Vendredi : toujours un temps perturbé, souvent couvert, avec quelques averses. Maximum 24° à Bléré, 23 pour Monts et Veigné.

Et le week-end ? La journée de samedi s’annonce belle, voire très belle mais dimanche ce sera variable avec risque d’averses. Les températures resteront stables.