Beaucoup plus de soleil que de nuages cette semaine en Touraine

Encore un temps très estival.

Chaque dimanche Info Tours fait le point sur le temps prévu dans les prochains jours en Indre-et-Loire. En vacances (ou pas), vous allez profiter d’une semaine globalement agréable et ensoleillée. Parfois avec quelques gouttes mais pas de quoi résorber la sécheresse qui s’aggrave en permanence…

Lundi : une très belle journée avec beaucoup d’éclaircies malgré quelques nuages au lever du jour ou dans l’après-midi. On dépassera rapidement les 20° dans la matinée (23 à Véretz et à Cinq-Mars-la-Pile), avant d’atteindre 28 à Chédigny, 29 à Joué-lès-Tours.

Mardi : au plus bas le thermomètre tombera à 15° dans la nuit, il grimpera jusqu’à 29 à Tours et Restigné. Dans le ciel, une alternance de nuages et d’éclaircies, donc un temps calme.

Mercredi : c’est l’une des deux-trois journées de la semaine ou quelques averses pourraient perturber le ballet tranquille nuages-éclaircies. Le temps sera donc assez incertain mais régulièrement dégagé, surtout en soirée. 27° maximum pour Amboise et Luynes.

Jeudi : passage annoncé d’une deuxième perturbation de faible intensité qui pourrait donner un peu de pluie en matinée, puis temps calme avec pas mal d’éclaircies dans l’après-midi. Le thermomètre baissera un peu sans que l’on ait froid avec un maximum de 26° à Chinon.

Vendredi : à priori grand soleil avec jusqu’à 30° dans l’après-midi à Saint-Avertin et Saint-Branchs.

Et le week-end ? Normalement beau samedi mais plus perturbé dimanche avec l’arrivée envisageable d’une perturbation pluvieuse plus active que les précédentes selon Météo France.