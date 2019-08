Alerte sécheresse : 3 cours d'eau de plus en Indre-et-Loire

Et donc des restrictions.

Chaque semaine, la préfecture d'Indre-et-Loire fait le point sut l'état de la sécheresse dans le département. Sans nouvelles pluies d'ampleur, on peut s'attendre à ce qu'elles soient un peu plus strictes chaque semaine. C'est le cas pour ce vendredi 2 août avec trois cours d'eau supplémentaires qui ont franchi leur seuil d'interdiction de pompage : l'Echandon et les ruisseaux de Chézelles et des Gaudeberts.

Les prélèvements y seront interdits dès le lundi 5 août 2019 à 0 minuit.

Voici la liste des cours d'eau interdits de prélèvement :

l'Indre et ses affluents (y compris l'Indrois et ses affluents, et l'Echandon) à l'exception de la Riasseet des ruisseaux de Boutineau, de Chantereine, de Rochette, de Sennevières, de Verneuil et deVitray,

le Cher et ses affluents

le Lathan et ses affluents,

la Claise amont et ses affluents,

la Claise aval et ses affluents à l'exception du Brignon,•la Veude et ses affluents,

le Négron et ses affluents,

la Veude de Ponçay et ses affluents,

la Bourouse et ses affluents,

le ruisseau des Gaudeberts et ses affluents,

le ruisseau de Parçay et ses affluents,

la Roumer et ses affluents,

la Bresme et ses affluents.

La Maulne dont le débit a franchi son seuil d'alerte, rejoint la liste des cours d'eau en restriction précise la préfecture.

Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans ces cours d'eau et dans un couloir de 200 m de part et d'autre sont restreintsdès lundi.

Les cours d'eau faisant l'objet d'une restriction des prélèvement sont :

la Creuse et ses affluents à l'exception de la Gartempe, de la Claise et de l'Esves,

le Brignon et ses affluents,

la Manse et ses affluents,

l'Arche et ses affluents,

la Cisse et ses affluents à l'exception de la Brenne,

la Choisille et ses affluents,

la Maulne et ses affluents.

Par ailleurs, les cours d'eau suivants sont placés en restriction anticipée pour les irrigants :

la Dême et ses affluents,

le Long et ses affluents,

l'Escotais et ses affluents,

la Fare et ses affluents à l'exception de l'Ardillière,

le Changeon et ses affluents,

l'Aigronne et ses affluents.

Les mesures suivantes de restriction ou d'interdiction à l'ensemble du département : Interdiction de lavage des véhicules (en dehors stations professionnelles) ; Interdiction d'arroser les pelouses, les espaces verts, les terrains de sport et les golfs de 8 h à 20 h Interdiction de remplissage des piscines (hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs ; Interdiction d'alimenter les plans d’eau à partir d’un cours d’eau ; Interdiction de vidanger les plans d'eau