AMBOISE : Deux soirées gratuites pour observer les étoiles

Jeudi 2 et vendredi 3 août.

La nuit qui tombe doucement, les étoiles qui semblent s’allumer une à une, la Lune qui n’est pas loin... Et peut-être l’espoir de voir passer une étoile filante, surtout si l’on profite de l’occasion pour faire un voeu.



Chaque année début août c’est une période idéale pour se tourner vers le ciel, l’observer, apprendre à reconnaître les différentes constellations, repérer les planètes, débusquer l’étoile polaire ou s’émerveiller devant l’immensité de la voie lactée.



Et en 2019 pour perpétuer la tradition le club d’astronomie du Foyer Rural de St Ouen les Vignes organise à l’observatoire d’Amboise 2 soirées d’observations ouvertes gratuitement au public : vendredi 2 et samedi 3 aout à partir de 21h30.



Cette manifestation nationale organisée par l’Association Française d’Astronomie permet aux curieux et contemplateurs du ciel de voir les objets qui peuplent notre univers. Cette année le thème est « de la pierre à l’étoile » qui permet de se focaliser sur les pierres et cailloux qui, soit tombent sur terre (les météorites), soit ont été rapportés par des sondes ou les hommes eux-mêmes (ex : les astronomes d’Apollo ont rapporté 380kg de pierres de lune).



Direction donc l’observatoire d’Amboise situé dans le domaine viticole du Lycée Professionnel Agricole à partir de 21h30 (LPA, 46 Avenue Emile Gounin, 37400 Amboise). 8 télescopes seront disponibles pour que chaque visiteur puisse admirer quelques objets célestes, ex : Jupiter et Saturne seront très visibles ces jours-là.