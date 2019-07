Une semaine pas trop chaude mais toujours bien sèche en Indre-et-Loire

Le soleil brillera très souvent.

Après avoir subi deux canicules bien intenses en à peine un mois, l’Indre-et-Loire s’apprête à vivre une semaine estivale classique, avec un ciel souvent dégagé, des températures de saison mais toujours pas la pluie conséquente qui pourrait arranger un peu la situation sur le front de la sécheresse. Comme chaque dimanche, on fait le point sur ce qui vous attend jour par jour sur Info-Tours.fr.

Lundi : apparemment pas de nuages selon Météo France… Le ciel sera tout bleu, avec un grand soleil, et juste un peu de vent venu du sud. Il devrait faire autour de 15° en début de journée, 22 en milieu de matinée et jusqu’à 28 dans l’après-midi.

Mardi : ça se couvre avec même un risque d’averses dans l’après-midi, entre midi et 17h. Le reste du temps alternance de nuages et d’éclaircies, quelques rafales de vent jusqu’à 55km/h pendant le passage de la perturbation. Il fera nettement plus frais : maximum 23° à Fondettes l’après-midi, 17 pour Neuillé-le-Lierre et Loches en matinée.

Mercredi : un réveil annoncé à 16° pour Amboise et Azay-le-Rideau… Le ciel sera variable, souvent ensoleillé. Un temps calme encore frais avec jusqu’à 24° à Tours l’après-midi.

Jeudi : toujours quelques passages nuageux sans conséquences, et un soleil encore bien généreux. Les températures remonteront légèrement : 25° à Mettray, Druye et Sorigny au meilleur de la journée.

Vendredi : un thermomètre à nouveau en hausse mais dans des proportions raisonnables (26° à Saint-Pierre-des-Corps et Luynes l’après-midi), de belles éclaircies et quelques nuages.

Et le week-end ? Indice de confiance 3/5 selon Météo France qui s’attend à un week-end sec, avec nuages et éclaircies, jusqu’à 30° dimanche, 28 samedi. Les températures de la semaine suivant devraient être comprises entre 25 et 28° avec des averses. On verra si ça se confirme dans notre prochain récap’ météo le 4 août.