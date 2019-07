Un DJ set derrière les murs de la Forteresse Royale de Chinon

Et c'est lundi.

Envie d'une petite fête ?

D'un peu de musique électro ?

Dans un cadre inhabituel ?

Ce lundi Fideles passe les murs de la Forteresse Royale de Chinon pour un DJ set retransmis en direct par le média culturel Cercle, sur sa page Facebook. La performance durera 1h. Il n'y a - déjà - plus de billets disponibles au public.

Fideles, c'est qui ? Depuis 2010, Daniele Aprile et Mario Roberti - deux Italiens - créent une musique qui mélange des mélodies et sonorités épiques pour offrir un son complexe et contemporain.