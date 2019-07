Au moins 4 jours de très grosses chaleurs cette semaine en Indre-et-Loire

Une canicule un peu moins longue que fin juin.

S’il fait à peu près frais chez vous, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter de faire grimper le thermomètre. Une nouvelle vague de chaleur est en approche et on va bien la sentir passer… Comme chaque dimanche Info-Tours.fr fait le point sur ce qui vous attend dans le ciel ces prochains jours, en lien avec les prévisions de Météo France.

Lundi : à l’heure d’écrire ces lignes, l’Indre-et-Loire est en vigilance jaune canicule, contrairement à plusieurs départements du sud-ouest ou de la Vallée du Rhône d’ores-et-déjà en vigilance orange. Ce lundi, on devrait atteindre 35° au plus chaud en Touraine (à l’ombre) sous un ciel complètement dégagé. Ce sera le cas pour Loches, Descartes ou Richelieu quand on prévoit 34 à Ballan-Miré et Cigogné. 15° en fin de nuit, donc idéal pour dormir les fenêtres ouvertes et faire rentrer un peu de fraîcheur.

Mardi : les températures devraient rester sous les 20° dans la nuit, mais de peu. Et surtout, avec un ciel sans nuages et un tout petit vent d’est il faut s’attendre à une explosion des degrés : 41 à Loches et Chinon, 40 à Château-Renault, plus de 30 dès le milieu de matinée.

Mercredi : cette fois les températures ne repasseront plus sous la barre des 20° la nuit avec minimum 22 annoncé pour La Riche et Saint-Avertin. Le ciel sera ponctuellement nuageux avec 37-38° l’après-midi à l’ombre.

Jeudi : à priori la journée avec les chaleurs les moins supportables, mais aussi le dernier jour du supplice pour celles et ceux qui ont du mal à supporter ce type de climat. 42° au programme à Sainte-Maure-de-Touraine et Luzillé, 41° à Tours. Toujours alternance de nuages et d’éclaircies. Et 25° dans la nuit.

Vendredi : un changement de masse d’air, des nuages gris, des averses voire des orages devraient mettre fin à cet épisode caniculaire avec des températures largement au-dessus des 20° dans la nuit mais qui ne devraient pas dépasser 30 dans l’après-midi.

Et le week-end ? De nouveau 16-18° la nuit (bon pour rafraîchir les logements), environ 30 l’après-midi, avec temps variable souvent ensoleillé. Et tendance semblable pour la semaine suivante.