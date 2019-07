Sécheresse en Touraine : l'Indre dépasse le seuil de crise

Et la Choisille est en alerte.

Jeudi 18 juillet, la préfecture d'Indre-et-Loire a pris toute une série de mesures au vu du renforcement de la sécheresse dans le département. Ce vendredi 19, elle les complète encore car l'Indre a franchi le seuil de crise et la Choisille est désormais en alerte. Voici les conséquences pour ces cours d'eau :

Les prélèvements d'eau directs ou indirects dans l'Indre, dans ses affluents et dans un couloir de 200m de part et d'autre des cours d'eau, sont interdits à compter du lundi 22 juillet 2019 à minuit.

Pour la Choisille, les prélèvements d'eau directs ou indirects sont restreints à compter du lundi 22 juillet 2019 y compris dans le fameux couloir de 200m.

Sinon rappel des mesures de restriction ou d'interdiction dans l'ensemble du département :

Interdiction de lavage des véhicules (en dehors stations professionnelles) ;

Interdiction d'arroser les pelouses, les jardins potagers et d’ornement de 10 h à 20 h ;

Interdiction de certains prélèvements pour usage domestique : remplissage des piscines privées(hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs ;

Interdiction d'alimenter les plans d’eau à partir d’un cours d’eau ;

Interdiction de vidanger les plans d'eau.

Par ailleurs, tous les irrigants du département, qu'ils soient ou non concernés par une mesure de restriction,"sont appelés à la vigilance sur l'usage de l'eau (maîtriser les fuites, éviter dans toute la mesure du possible l'arrosage aux heures les plus chaudes, régler le matériel pour réduire au maximum l'application d'eau horscultures)" indique la préfecture.