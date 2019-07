Chinon reconstitue un cortège médiéval comme en 1498

Rendez-vous dimanche 21 juillet.

Cette année on célèbre les 500 ans de la Renaissance et pour l'occasion la Forteresse royale de Chinon propose une journée d’animations « Les Borgia à Chinon ». Non, pas avec les personnages de la série de Canal+, mais plutôt comme à l'époque, il plus de cinq siècles.

Au programme : reconstitution du cortège de César Borgia à Chinon en 1498, démonstrations, spectacles et bal Renaissance. César Borgia c'était le fils du pape Alexandre VI, reçu à la Forteresse chinonaise par Louis XII. Il vient remettre au roi de France le jugement qui annule son mariage avec la fille de Louis XI (Jeanne). C'était le 18 décembre.

A l’occasion de sa venue, César Borgia veut éblouir le roi de France et il fait étalage d’un luxe ostentatoire. C'est ce style qui sera reconstitué avec costume de satin rouge brodé d’or, chevaux aux draps d’or et armoiries princières, chariots remplis de coffres de vaisselles précieuses... Tout ça à partir de 11h30 puis à 16h30 dpectacle de jonglerie et d’acrobatie suivi du bal Renaissance en soirée.

Au programme aussi : dégustation de confiseries, combats d’escrime, fabrication de baume à lèvre selon une des nombreuses recettes de la Renaissance, frappe de monnaie au marteau... Tarif 13€, réduit 11€. Gratuit pour les moins de 7 ans.