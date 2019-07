Des restrictions d'eau encore plus drastiques dès le 19 juillet en Touraine

La sécheresse ne fait que s'amplifier.

Pas de pluie ou si peu depuis un bon mois en Indre-et-Loire... La situation empire de semaine en semaine : gazon brûlé, terre sèche, plantes qui font grise mine... Les réserves en eau s'amenuisent, le niveau des cours d'eau baisse. Chaque semaine, la préfecture renforce donc les mesures de restrictions. 64 départements sont désormais touchés en France, dont toute la région Centre-Val de Loire, la Touraine faisant partie des territoires "en crise".

Voici les dernières mesures actées, valables dès minuit le vendredi 19 juillet :

De nouveaux cours ont franchi leur seuil d’interdiction de pompage depuis le 12 juillet :

la Claise aval

l’Indrois

le Montison

la Roumer

les ruisseaux du Doigt, d’Aubigny, du Vieux Cher et de Cléret

Ils s'ajoutent au Cher, à la Claise amont, à la Veude, à la Veude de Ponçay, au Négron, à la Bourouse, au Lathan, à la Bresme et aux ruisseaux de Roche, de la Coulée, des Vallées, de Parçay, de Rigny et de la Fontaine Ménard.

Les prélèvements d’eau directs ou indirects dans ces cours d’eau, dans leurs affluents et dans un couloir de 200 m de part et d’autre des cours d’eau, sont interdits.

Aucun nouveau cours d’eau n’a franchi son seuil d’alerte. La Creuse, le Brignon, la Manse et la Cisse demeurent en restriction. Les prélèvements d’eau directs ou indirects dans ces cours d’eau et dans un couloir de 200 m de part et d’autre sont restreints à compter du vendredi 19 juillet 2019 à minuit.

Mesures valables dans tout le département :

- Interdiction de lavage des véhicules (en dehors stations professionnelles) ;

- Interdiction d’arroser les pelouses, les jardins potagers et d’ornement de 10 h à 20 h ;

- Interdiction de certains prélèvements pour usage domestique : remplissage des piscines privées (hors piscines en construction), remplissage des bassins d’agrément, plans d’eau et étangs ;

- Interdiction d’alimenter les plans d’eau à partir d’un cours d’eau ;

- Interdiction de vidanger les plans d’eau.

La carte des restrictions :

Photo d'illustration.