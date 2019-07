4 musées (surprenants) à visiter en touraine cet été

Vous avez chaud, vous vous ennuyez ? Pourquoi ne pas profiter de la fraîcheur d’un musée ?

Si on connaît les musées les plus importants, la Touraine regorge par ailleurs de petits lieux dédiés à une spécialité parfois méconnue. Info Tours en a sélectionné 4 pour vous :

Picroboule

Un nom original qui interpelle. Situé à Lerné, ce musée met en avant le jeu de la boule de fort. Un sport méconnu du grand public qui est encore pratiqué par quelques passionnés. Sur une piste incurvée de minimum 21 mètres de long, les joueurs font rouler une boule légèrement aplatie. L'objectif est de se approcher le plus possible du “maître”, sorte de cochonnet. Pas simple quand un des côtés de la boule est plus lourd que l’autre rendant la trajectoire incertaine.

La visite du musée débute par une petite vidéo explique les origines du jeu, ainsi que la fabrication de ses différents éléments. Juste après un des bénévoles de l’association explique la pratique contemporaine de ce sport tout en montrant les différents accessoires utiles au jeu.

Le petit plus : Il vous est possible de faire une initiation du jeu en supplément.

https://www.chinon-vienne-loir e.fr/culture/boule-de-fort/

La Maison de la Poire Tapée





Une envie de sucré ? Rien de mieux que de se rendre à la Maison de la Poire Tapée. Cette spécialité culinaire revenu au goût du jour représente un véritable savoir faire de Rivarennes. Comme son nom l’indique la poire est tapée pour la rendre plate. Il n’est évidemment pas question de la faire avec un fruit frais. Avant de passer à cette étape de la production, la poire est séchée. En moyenne 130 heures de déshydratation sont nécessaires.

Si vous décidez de vous rendre à la Maison de la Poire Tapée, un petit film vous en apprendra beaucoup plus sur les origines de cette spécialité et sur la production actuelle. Juste après, le moment tant attendu arrive : la dégustation. Vous pourrez donc goûter à la poire tapée classique, la réhydratée au vin et la marmelade.



Petit plus : Si vous avez aimé, l’établissement possède une petite boutique.

https://www.touraineloirevalle y.com/producteurs-locaux/ maison-de-la-poire-tapee- rivarennes/



La Maison du Souvenir

La Maison du Souvenir de Maillé évoque un massacre de la Seconde Guerre mondiale souvent occulté. Le 25 août 1944, le village a bien failli disparaître. Ce jour-là, alors que Paris est libéré, des troupes allemandes encerclent le bourg. Les habitants, habitués à la présence des soldats depuis le début de l'Occupation, ne se méfient pas. Puis, un bataillon SS entre dans le village et commence à massacrer les hommes, les femmes, les enfants, et même les animaux. Le témoignage de quelques survivants a permis à cette histoire de ne pas être oubliée. D'ailleurs une vidéo regroupant une partie de ces récits est présentée aux visiteurs.

La Maison du Souvenir se situe dans un ancien café, un des rares bâtiments du centre de Maillé à avoir échappé à la destruction. La visite vous permettra de découvrir le contexte historique, le déroulement du massacre, la reconstruction et le travail de mémoire.

Le petit plus : les visites guidées sont réalisées par des passionnés qui sauront répondre à toutes vos questions. Des recherches sont toujours en cours pour mieux comprendre ce tragique événement.

https://www.maisondusouvenir.f r/wp-content/uploads/2019/01/D ocument-de-pr%C3%A9sentation-2 019.pdf

Espace Culturel Osier Vannerie

Villaine est connu pour la culture de l’osier et son tressage. Plus de 40 vannier sont présents dans le village et au allentour. Donc rien de plus logique d’y trouver un espace culturel de l’osier et de la vannerie dans lequel se situe un musée.

Grace à une vidéo de présentation et la visite, vous y découvrirez les secrets de l’osiériculture, un atelier d’un vanier, les différentes techniques de tressage ainsi que leur lien avec le village. Jusqu’à fin août, une exposition temporaire vient compléter la visite. Elle présente une oeuvre de chaque vanier qu’il y a eu à Villaines-les-Rocher jusqu’à présent. Si votre enfant a peur de s’ennuyer, pas de panique ! Un parcours avec des quizz et des jeux sensoriels est prévu.



Le petit plus : Un atelier de découverte du tressage de l’osier est organisé tous les jeudi jusqu’au 4 novembre, en supplément.



http://espaceculturelosiervann erie.unblog.fr/?fbclid=IwAR1ub d1o5Y1wYYDMUZL7Rf5xTbJFKRG- BY8SVd3G8GbK3WoTd9w-1nATFt4

Anaïs Draux