Une journée complètement médiévale à Loches

Elle est prévue vendredi 19 juillet.

Vous avez votre armure ?

Votre épée ?

Alors non, pas celle-ci...

Mouais, on progresse...

Bon, ce vendredi 19 juillet (et le 2 août, aussi), Loches retourne à l'époque médiévale pour une journée spéciale dans la ville et la Cité Royale.

Au logis royal :

Ateliers : « Les plantes médiévales et l’art de la guerre au Moyen Âge » (armes, techniques de duel)+ initiation à l’escrime ancienne + combats théâtralisés : Histoires courtes et humoristiques endéambulation

Spectacle « Le Chevalier Geignard » : Un sacré bras cassé, ce chevalier, que ses deux fidèles serviteurs vont devoir former de bout en bout ! Une farce médiévale désopilante. (Représentation à 11h30, 15h et 17h)

Au donjon :

Escape game « Médiévade » : Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec en moins de 20 minutes ?

Dans les 2 monuments de la Cité royale, des campements, avec animations et jeux en continu, seront proposés aux enfants: activités, rêve et imagination sont au rendez-vous!

Droit d’entrée du monument (Plein tarif:10,50 € -tarif réduit:8,50 € - Gratuit pour les moins de 7 ans)

À partir de 18h, la Ville de Loches organise ses « Nuits médiévales ». Marché d’artisans et des animations médiévales dans les rues. « En attendant la nuit » : Comme autrefois les vieilles rues s’animent... danses et musiques, taverne, gardes et camps de soldats (place de l’Hôtel de ville, 18h). Musiques et danses médiévales, fabliaux (cité médiévale).



Campement médiéval, spectacles, démonstrations retraçant la vie quotidienne au Moyen Âge (parc Baschet).

« Le Bal des fous » : Des personnages burlesques vous entraînent de la porte Picois à la porte Royale, et de la collégiale au donjon (départ : place de l’Hôtel de ville, 21h).

Les 2 soirées seront clôturées par des Spectacles de feu dans le parc Baschet (à 23h :

Vendredi 19 juillet : ARCANES / Ce spectacle plonge le spectateur dans le monde intemporel de la pyromancie.Les magiciens du feu emploient tous leurs pouvoirs, les sortilèges s’enchaînent, les effets magiques se révèlent pour un final en apothéose.

Vendredi 2 août : LUGHNA / Spectacle visuel rythmé, où le public se laisse envoûter par un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie. Musiques traditionnelles, tribales, chants polyphonique