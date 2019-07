Soleil, chaleur et petits nuages cette semaine en Indre-et-Loire

Et toujours pas d’eau.

De la pluie cette semaine en Indre-et-Loire ? Non. Vraiment pas. Cool pour faire des activités en extérieur, pour les touristes de passage… Mais pas pour la sécheresse qui ne cesse de s’accentuer de semaine en semaine. D’autant que les températures, fraîches la nuit, vont rester élevées dans la journée. Voici le détail jour par jour comme chaque dimanche sur Info-Tours.fr…

Lundi : d’après Météo France les nuages seront inexistants toute la journée, donc grand ciel bleu et beau soleil tout partout dans le département. Avec 16° pour commencer la journée à Mazières-de-Touraine et Cangey, 27 à Joué-lès-Tours dans l’après-midi.

Mardi : on rajoute quelques nuages dans le décor le matin, ils risquent d’avoir disparu dans l’après-midi. Dans la nuit le thermomètre pourrait tomber à 13° par endroits, 18 en début de journée pour Berthenay et Artannes. 30 à Tours et Maillé dans l’après-midi.

Mercredi : un ciel ponctuellement voilé mais toujours un temps très ensoleillé. Cette fois le thermomètre atteindra 31° à La Riche et à Loches l’après-midi.

Jeudi : on perdra quelques degrés l’après-midi (29 à St-Pierre-des-Corps) avec un ciel partiellement nuageux, mais pas de quoi gâcher l’ambiance.

Vendredi : de nouveau la barre des 30° atteinte pour Amboise ou Langeais, avec beaucoup de soleil et quelques nuages.

Et le week-end ? Soleil garanti samedi pour Jour de Cher avec 31° au bord de la rivière à Chisseaux ou Larçay. Beau temps également dimanche avec sans doute autour de 32 l’après-midi à Azay-le-Rideau.