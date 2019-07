Jeanne Added, Vald, Gringe et Lou Doillon : grosse ambiance samedi à Terres du Son

Le reportage photo d’Info-Tours.fr.

Vendredi soir à Terres du Son il y avait un public joyeux devant le concert d’Angèle. Samedi soir c’était carrément l’extase face à Vald. Pas compliqué : le rappeur a littéralement retourné la prairie du Domaine de Candé, pendant plus d’une heure. On a bien pu se rendre compte de la définition de l’expression « artiste total ». Tellement intense que certains spectateurs ont fini au poste de secours. Et pas qu’un peu d’après ce qu’on nous a dit.

Le show apothéose d’une deuxième soirée de festival où les concerts se sont enchaînés à un rythme assez effréné. En fin d’après-midi, bien avant le coucher du soleil, Lou Doillon a orchestré une montée en puissance progressive avec son côté cool, et ses chansons à fredonner. Ou pour se rouler des pelles, c’est selon.

Pour accélérer le tempo, on pouvait faire confiance au Chapitô, où le groupe Rendez Vous était absolument à cocher sur son agenda, bien que programmé en même temps qu’un Gringe bien adulé, très applaudi, mais resté moins longtemps sur la scène Biloba que ce que le programme officiel laissait supposer.

Biloba, c’est aussi là qu’on a vu Jeanne Added pour son 2e passage à Terres du Son. Nouvel album, et sacrée montée en puissance d’une artiste capable de faire fredonner le public tout fort plusieurs dizaines de secondes après son départ définitif vers les coulisses.

Le festival de Monts se poursuit ce dimanche pour sa dernière journée avec Thérapie Taxi, Clara Luciani ou encore Metronomy.

Photos : Delphine Nivelet et Morgan Morvan