EN IMAGES : Angèle ultra motivée pour son concert à Terres du Son

Un show survitaminé vendredi soir.

Balance ton quoi, La loi de Murphy, Je veux tes yeux, Ta reine, Flou... Les tubes s'enchaînent non stop, tout le monde chante, les portables gigotent dans tous les sens : pas de doute, Angèle était vraiment très, très, atendue à Terres du Son vendredi soir.

La jeune chanteuse belge qui a explosé depuis presque deux ans était tête d'affiche de la première soirée du festival, seule artiste programmée sur la prairie à 22h30. L'espace devant la grande scène Ginkgo était noir de monde. Il y avait tant d'impatience que cette heure de show est passée bien vite...

Converse aux pieds et tenue bleue avec short Adidas, Angèle parcourt la scène de part en part, souriante, complice avec son équipe de musicos et de danseuses. Un show qu'elle a rôdé depuis plus d'un an, depuis qu'on l'avait vue une première fois au Printemps de Bourges. Après ça il y a eu un enchaînement de zéniths et cet été elle est quasiment de tous les grands festivals français et belges. C'est sans surprises, mais diablement efficace.

Energique et sincère, Angèle a clairement donné le tempo pour un week-end qui ne fait que commencer. Sa complice Clara Luciani est attendue dimanche soir à Monts, Lou Doillon ce samedi. Mais aussi Metronomy ou encore Gringe.

Les photos du concert d'Angèle par Delphine Nivelet et Pascal Montagne :