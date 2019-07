Bac 2019 : l'Indre-et-Loire, meilleur département de la région

Sur tous les critères.

Trois jours après la fin des épreuves de rattrapage, le baccalauréat 2019 a livré son verdict :

88,7% de taux de réussite dans l'académie Orléans-Tours

91,3% en Indre-et-Loire

93% en filières générales

92,8% en filières technologiques

86,3% en bac pro

Dans tous les cas, c'est la Touraine qui affiche les meilleurs résultats en Centre-Val de Loire. On y compte 5 816 admis, dont 3 284 pour les bacs L, S et ES, 1 169 en bac technologique et 1 363 en bac professionnel. 87,7% des candidates et des candidats avaient obtenu leur diplôme du premier coup, les autres l'ont eu après rattrapage.

68% des jeunes admis aux épreuves de rattrapage ont réussi à obtenir leur diplôme en Centre-Val de Loire, contre 66% à l'issue de la session 2018.

Les chiffres ne sont pas encore totalement définitifs car il reste une session de remplacement en septembre. Ils sont néanmoins similaires à ceux de l'an dernier, malgré le gros fiasco autour des épreuves 2019 en raison de la grève des surveillances puis des corrections.

Rappelons qu'à partir de la rentrée de septembre le bac va progressivement se transformer avec la disparition des trois filières L, ES et S en sections générales, au profit d'options choisies par les élèves en 1ère et Terminale. Le bac 2020 sera donc le dernier sous cette forme avant sa mutation.