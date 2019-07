Loches et Amboise privées de SMUR de nuit cet été

Une situation « inacceptable » selon FO.

Le 2 juillet, les urgentistes étaient appelés à une grande journée de grève dans toute la France et une cinquantaine de personnes ont manifesté à Tours. Plus de 160 services sont en grève dans tout le pays, dans l’attente de mesures bien plus fortes que celles annoncées par la ministre de la santé (70 millions d’€).

Ce 2 juillet, c’était la journée phare d’une mobilisation très visible médiatiquement depuis quelques semaines, mais parfois entamée il y a plusieurs mois. Car les services publics hospitaliers se sentent malades depuis longtemps comme on vous l’explique ce mardi sur 37 degrés. Et l’information dévoilée par Force Ouvrière 37 ce lundi ne va pas dans le sens d’une amélioration des services de soins…

On évoque souvent la situation du CHU de Tours mais celle des autres hôpitaux du département alarme également les syndicats. Chinon, Loches et Amboise participent ainsi au mouvement social lancé cette année.

Le risque d’une prise en charge plus longue des urgences

Loches et Amboise, justement… Selon FO : « cet été, certaines nuits de 20h30 à 8h30 il n’y aura pas de SMUR par manque de médecins urgentistes ! Le SMUR devra être assuré par les autres établissements du GHT (Tours et Chinon) ce qui aura pour conséquence des temps de déplacement et d’intervention plus longs (ce qui peut entraîner un risque grave pour les patients) et de la même façon cela crée un risque pour les habitants où leur SMUR sera déployé sur un autre secteur (donc pas disponible). »

Selon le syndicat, « cette suspension du fonctionnement de la ligne SMUR même alternativement sur le CHIC Amboise Château Renault et le CH de Loches est inacceptable. Nous demandons à l’ARS et au Ministère de la Santé de prendre leurs responsabilités et d’assurer les conditions de prise en charge des patients quels que soient leurs lieux d’habitation. »