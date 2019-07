Crissay sur Manse Capitale d’un jour du « Street art »

Avec "Graffeurs au château"...

Pour sa 8ème édition, Crissay sur Manse accueillait ce dimanche la fine fleur du « Street art » Français, mais également Italien avec la présence de Gütan.

Crissay sur Manse, plus connue comme l’un des plus beaux villages de France à pour un jour transformé ses rues et places en atelier géant dédié aux graffeurs.

Sous le parrainage de Monsieur Plume, ce sont 8 graffeurs venus de Toulouse, Marseille d’Italie, Nantes, Paris qui ont pris d’assaut la petite ville de Crissay sur Manse.

Armés de leurs bombes de peintures, fusains pinceaux rouleaux. Toutes les petites rues, places et cours de particuliers ont été pendant cette journée le théâtre d’exploits picturaux.

Les 8 graffeurs s’en sont donnés à cœur joie, en proposant aux 500 visiteurs qui avaient bravé la canicule, toute une palette de tableaux allant du psychédélique au figuratif, Monsieur Plume s’étant attaqué à la peinture d’un véhicule, mais pour certains le choix était proche d’un tableau de maitre, entre autre avec un superbe portrait de femme accroché au mur d’une maison signé Zélie Gac 1: et le tout en direct pour la plupart.

Roger Pichot