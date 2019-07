Le temps s’annonce PAR-FAIT toute la semaine en Indre-et-Loire

Du soleil et pas trop chaud.

Vous avez prévu d’aller à Terres du Son du 12 au 14 juillet ? Pas d’inquiétude : il fera beau. Et chaud, mais pas trop. Et les autres jours aussi. Une belle semaine estivale idéal si vous êtes en vacances. Inconvénient : la Touraine manque déjà d’eau et ça ne va pas arranger la situation… Comme chaque dimanche sur Info Tours voici le détail jour par jour :

Lundi : normalement un ciel tout bleu, pas du tout de nuages. Au petit jour 19° à Semblançay et La Celle-Guénand. Jusqu’à 29 pour Amboise et Joué-lès-Tours dans l’après-midi.

Mardi : encore une fois zéro nuages. Petite fraîcheur matinale avec 17° à St Genouph et La Croix-en-Touraine. L’après-midi 28 à Tours et Maillé.

Mercredi : des nuages attendus dans la soirée, soleil le reste de la journée. On flirtera avec les 30° l’après-midi dans le Chinonais, 29 à Saint-Pierre-des-Corps.

Jeudi : les nuages poursuivront leur balade dans le département, avec éclaircies régulières. On sera en dessous des 20° au lever du jour et au-dessus de 30 l’après-midi à Langeais. 29° pour Parçay-Meslay.

Vendredi : les nuages feront un peu d’ombre et légèrement baisser le thermomètre qui atteindra tout de même 27° à Monts l’après-midi.

Et le week-end ? Samedi alternance de nuages et d’éclaircies, grand soleil dimanche. Autour de 29° l’après-midi avec des nuits fraîches autour de 16°.