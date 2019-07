"La Prophétie d'Amboise" : un château magnifique pendant le son et lumière 2019

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi 6 juillet c'était la première de la nouvelle saison du spectacle proposé par l'Association Renaissance Amboise : La Prophétie d'Amboise. Le château royal d'Amboise sert comme chaque année d'écrin à la narration de la période la plus connue du monument : la Renaissance et notamment l'époque règne de François 1er. Alors qu'on célèbre les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, voilà un événement incontournable de l'été tourangeau.



Grâce au mapping vidéo conçu par le metteur en scène Damien Fontaine, le vieux bâtiment s'illumine et prend vie au travers des scènes qui illustrent les moments clés de son histoire. Le public se retrouve projeté dans le passé et les leçons d'histoire apprises à l'école prennent vie sous ses yeux. Les figurants, en grande majorité bénévoles, s'amusent à incarner leurs personnages, du simple paysan jusqu'au roi lui-même.

L'association existe depuis 40 ans et pour certains, on y vient en famille, du plus jeune au plus âgé. Tous, en tout cas, prennent plaisir à présenter leur travail et à la fin du spectacle, tiennent à aller à la rencontre du public pour une photo souvenir ou simplement lui demander s'il a passé un bon moment. Une attention qui a touché les spectateurs qui ont remercié chaleureusement leur belle énergie.

Claire Vinson