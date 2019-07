La Scénoféérie lance son beau spectacle des 30 ans à Semblançay

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

1989/2019, 30 ans de la Scénoféerie... Vendredi soir, devant plus de 600 spectateurs, le spectacle historique de Semblançay ouvrait pour la première fois de la saison son espace de jeu qui fête ses 30 ans d'existence.

Ce spectacle, au début très régional se veut aujourd'hui national et voir international, le nombre de cars présents à chaque soirée prouve la réussite de l'entreprise.

L'association Jacques de Beaune, née en 1989 et à l'initiative de ce spectacle vivant qui regroupe aujourd'hui plus de 600 acteurs tous bénévoles. Ils ont tous un double rôle dans l'organisation, certains au parking, d'autres au placement, mais aussi à la buvette et restauration, mais il y a aussi une cavalerie forte de 20 chevaux, 40 cavaliers, 2 attelages, 28 cascadeurs pour les combats, un cracheur de feu et 2 000 costumes, tous réalisés par l'atelier couture de l'association, sans oublier les techniciens à la lumière, au son, à la pyrotechnie et à la mise en scène.

La Scénoféerie se déroule au cœur du domaine de la Source dont l'association du même nom est propriétaire. L'association La Source, dont le siège social se trouve à Semblançay, accueille depuis 1967 des enfants et adultes porteurs d'handicap mental.

Facteurs d'intégration et d'émancipation, sources de gratification, les spectacles sont pour tous un temps fort de l'été. Acteurs, figurants, techniciens, couturiers ou jardiniers s'investissent toute l'année pour faire en sorte que l'événement soit une réussite, les personnes handicapées sont aujourd'hui nombreuses à participer.

Les spectacles ont lieu les vendredi et samedi, du 05 juillet au 17 août 2019 pour toutes informations et réservations ! 02 47 56 66 77.

Roger Pichot