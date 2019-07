La Met'trail : une course originale où vous devez parcourir un max de kilomètres

C'est ce dimanche à Mettray

Après une première édition réussie, la Met’trail revient pour une seconde édition, le dimanche 7 juillet 2019.

La Met'trail c'est une course au concept originale : au lieu de courir sur une distance donnée, comme la majorité des compétitions de course à pied, l’objectif ici est de réaliser un maximum de kilomètres sur une durée de 2h. Une course qui se passe sur une boucle de 2.8km, légèrement vallonée et constituée d’une majorité de chemins en prairie et sous-bois.

Cette épreuve peut se courir en solo ou en duo, et dans ce cas, un relais se fera à chaque tour. Pour les plus courageux, il est possible de coupler cette épreuve avec les 3h de VTT se déroulant l’après-midi. Les accompagnateurs/trices pourront mettre à profit cette journée pour déambuler dans la brocante organisée sur le même site par le Comité de fête de Mettray.

Inscription : http://mettrail2019.ikinoa.com/

Tarif : 10E pour les solos, 20E pour les duos