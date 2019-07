StorieTouraine, 05/07/19 : Les résultats du Bac, un vigneron débouté contre l'Etat, ouverture de la guinguette de Saint-Avertin …

Mais aussi une Cleanwalk à Tours...

Chaque jour la StorieTouraine vous résume les infos essentielles en Indre-et-Loire. On la met à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce vendredi :

82,1% de réussite au Bac en Indre-et-Loire

Moment de stress et de joie pour beaucoup de lycéens ce vendredi matin. C'était en effet le jour des résultats du Bac 2019 et ceux-ci sont bons en Indre-et-Loire avec plus de 82% de réussite avant l'épreuve des rattrapages.

L'Indre-et-Loire est le département de la région où les lycéens ont le plus grand taux de réussite. Dans l'Académie Orléans-Tours, le taux de réussite s'élève lui à 79%.

En Indre-et-Loire, les filières générales obtiennent 82,8% de taux de réussite, le baccalauréat technologique 81,3% et le baccalauréat professionnel 81%.

A noter que dans l'Académie Orléans-Tours, ces résultats sont définitifs puisque toutes les copies ont été rendues.

Le vigneron Sébastien David perd son procès contre l'Etat

Son histoire avait suscité un élan de solidarité avec une pétition regroupant plusieurs dizaines de milliers de signatures, mais cela n'aura pas suffit. Le vigneron de Bourgueil Sébastien David a en effet été débouté par le tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté ce jeudi 4 juillet sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant la destruction de 2.000 bouteilles de sa cuvée « Coéf » de 2016.

La DGGCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) avait estimé que ce vin avait une teneur en acidité volatile au-dessus de la norme ce que contestait Sébastien David qui a décidé de ne pas faire appel.

De son côté La préfète d'Indre-et-Loire qui avait ordonné la destruction précise aujourd'hui que sa cuvée « pourra être vendue en distillerie, vinaigrerie ou pour un usage industriel. »

Quartiers de Reconquête Républicaine : un syndicat de policiers dénonce un manque de renforts

Le Secrétaire d'Etat Laurent Nunez était venu à Tours en avril dernier pour annoncer officiellement l'arrivée de 15 policiers supplémentaires pour les quartiers du Sanitas, de la Rabière et de la Rabaterie dans le cadre de la mise en place des QRR (quartiers de reconquête républicaine).

Le syndicat Unité SGP Police FO dénonce aujourd'hui une opération blanche en raison du départ à la retraite de 17 policiers d'ici le printemps 2020. Pour le syndicat, le compte n'y est donc pas, d'autant plus qu'ils évoquent déjà un manque de 30 effectifs au commissariat de Tours.

La Cleanwalk à Tours c'est samedi

Ce samedi, est organisée une cleanwalk, c'est à dire une marche pour ramasser tout ce qui n'a rien à faire par terre. Lancée par deux étudiants cette marche partira de la Place Anatole France à 14h, puis balade en groupe dans différents lieux tout l'après-midi puis retour au niveau de la mairie vers 17h30 pour faire le bilan.

La guinguette de Saint-Avertin ouvre ses portes

Ce vendredi soir est lancée la guinguette de Saint-Avertin sur les bords du lac de la ville. Guinguette familiale et conviviale gérée par la Smalla Connexion, Acteurs de territoires et So Sweet, la Guinguette de Port-Avertin son nom officiel proposera une programmation culturelle, des animations familiales, un bar et un espace restauration et le tout dans un cadre bucolique.

Pour ce week-end d'ouverture, retrouvez notamment dimanche un piano flottant sur l'eau. A ne pas manquer.

Toutes les infos sur la page facebook de Port-Avertin

L'Orchestre symphonique prend l'air place de la Résistance

Autre beau moment culturel ce vendredi soir avec le concert de l'Orchestre Symphonique de la Région Centre qui se produit pour la première fois en plein air, place de la Résistance à Tours pour clôturer sa saison. C'est à 20h30 et c'est gratuit.