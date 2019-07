Voici un aperçu du nouveau spectacle estival d’Azay-le-Rideau

Tout l’été sur la façade du château et à l’intérieur du parc.

Les spectacles estivaux et historiques ne manquent pas cette année en Indre-et-Loire… La Prophétie d’Amboise et la Scénoféérie de Semblançay reviennent en ce début de mois de juillet… Par ailleurs, en attendant un grand show à la Gloriette le 13 septembre, on a déjà pu découvrir le son et lumière de Tours présenté chaque soir de l’été au Musée des Beaux-Arts.

Dans la famille « je me sers d’un monument comme décor » voici maintenant Azay-le-Rideau, dont le château accueille Les Nuits Fantastiques dès ce jeudi 4 juillet, « un voyage virtuel dans les nouveaux mondes de la Renaissance » promet le Centre des Monuments Nationaux qui a fait appel à la société Explore Studio.

Le spectacle utilise non seulement la projection vidéo sur le château du XVIe siècle mais aussi… la réalité augmentée, via une appli mobile.

Le pitch : À travers une déambulation nocturne de 90 minutes, le château proposera 4 univers différents : Naturalia et ses créatures animales et végétales merveilleuses, Exotica ou la découverte de créatures fantastiques et exotiques de la Renaissance, Artificialia qui évoque les créations artistiques, d’orfèvrerie et de joaillerie de la Renaissance, et Scientifica, un plongeon dans la science astronomique et cartographique de la Renaissance.

C’est à découvrir jusqu’au 31 août via un mapping sur la façade du château mais donc aussi dans le parc. On ne s’assoit pas seulement pour regarder la projection, on bouge dans la nuit. Avec son appli.

Les séances débutent chaque soir à 21h45, ouverture des portes à 21h30. Tarifs : entre 7 et 20€ selon l’âge et la catégorie. Entre 17 et 33€ avec un repas