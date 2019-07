Dimanche, une Fête de l'Environnement à Semblançay

Avec jeux en bois, marché nature, balades à poney...

Voilà qu'un dimanche sympathique s'annonce sous les arbres du Boix des Rouchoux : Semblançay y accueille sa 3e Fête de l'Environnement ce dimanche 7 juillet de 12h à 19h (l'entrée est gratuite).

Cet espace naturel sensible de 50ha (dont 30 de bois, 16 de prairie, 4 d'étang et zones humides) est forcément propice à la balade mais pas que. Au programme : des stands et événements pour en savoir plus sur les rivières du Pays de Racan, la faune et la flore des Rouchoux, sur la permaculture et le compostage, la fabrication de cosmétiques, la vannerie ou encore sur la vie des abeilles et la construction d’hôtels à insectes…

Nouveauté de l'année : un espace buvette et restauration.

En plus des animations citées ci-dessus et de l'organisation d'un quiz nature, les enfants et leurs parents pourront suivre les Passeurs de légendes pour une balade contée prévue à 16h30 ou faire une promenade à poney. Pour les plus grands, deux animations proposées à 14h30 et 15h30 initieront les amateurs à la marche nordique. Sans oublier le marché nature ou les jeux en bois.

Si vous venez de l'agglo tourangelle ce n'est pas très loin : prenez la route vers La Membrolle, au bout du périphérique prenez la D959 avant d'arriver sur les lieux.