Une semaine estivale sans trop d’excès en Indre-et-Loire

On approchera régulièrement les 30°.

Après une semaine caniculaire, à quoi s’attendre pour les prochains jours en Touraine ? Ce dimanche soir, le département a été replacé en vigilance jaune à la chaleur par Météo France, indiquant que les températures allaient rester supérieures aux moyennes de saisons. Voici précisément à quoi vous attendre avec le point hebdomadaire d’Info-Tours.fr sur le temps d’Indre-et-Loire…

Lundi : c’est avec le passage d’une petite perturbation que l’on devrait débuter la semaine… Un ciel régulièrement couvert dans la matinée, avec des averses ponctuellement orageuses. Dans l’après-midi ce sera fini, vous aurez sûrement un ciel bleu sans nuages. Le matin il fera 19° à Saint-Roch et à Montlouis, 27 à Montrésor dans l’après-midi, 28° à Savigny-en-Véron soit 13 de moins que samedi.

Mardi : journée magnifique en prévision, du ciel bleu, du soleil et rien d’autre.17 à Véretz le matin, 28 à Tours et Rivarennes dans l’après-midi. Avec un peu de vent.

Mercredi : quelques nuages pourraient traverser le sud du département mais sinon on profitera du soleil. Seulement 15° à Dierre le matin, 29 à Tours l’après-midi.

Jeudi : le thermomètre atteindra de nouveau la barre des 30° l’après-midi au cours d’une belle journée ensoleillée.

Vendredi : on aura chaud l’après-midi avec 30° pour le 2e jour consécutif mais le thermomètre baissera bien la nuit donc on devrait réussir à dormir. Toujours un beau ciel bleu sans nuages.

Et le week-end ? Temps idéal pour l’American Tours Festival avec grand soleil et jusqu’à 30° au Parc Expo et dans tout le département.