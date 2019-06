Fin de l'alerte orange canicule en Indre-et-Loire

La température retombe ce dimanche.

Un nuit plus fraîche : la température est descendue aux environs de 17-18° ce dimanche tôt en Indre-et-Loire. On dépassera probablement 30 dans l'après-midi mais sans atteindre le record absolu de 41°5 relevé samedi à Savigny-en-Véron, ou encore 38°6 à Tours, là-aussi un record depuis l'existence des relevés météo, la précédente température maximale ayant été relevée en 2017.

Ce samedi c'est dans le Chinonais qu'il a fait le plus chaud, c'est là que se concentrent toutes les communes où l'on a dépassé les 40° ce 29 juin.

Vu la baisse des températures de l'après-midi et le retour de la fraîcheur la nuit, Météo France lève donc son alerte orange en Indre-et-Loire. On est même en "vert" sur la carte. La qualité de l'air s'améliore également de façon sensible.

La préfecture d'Indre-et-Loire a relevé une hausse des appels au SAMU, et une augmentation des conseils médicaux mais pas d'affluence extraordinaire à l'hôpital. Les plus de 75 ans ont tout de même été plus nombreux que d'habitude à être admis aux urgences.

Le gymnase Racault de Tours ouvert pour loger des personnes à la rue (avec 30 places) doit fermer ce lundi.