Martin Solveig lance Avoine Zone Groove 2019

Les photos d'Info-Tours.fr.

Chaleur sur le stade et chaleur sur scène vendredi soir à Avoine : coup d'envoi de l'édition 2019 d'Avoine Zone Groove, déjà la 20e pour ce festival qui amène chaque année un beau groupe de stars dans le Chinonais.

Pour la première soirée, le groupe Hyphen Hyphen a ouvert les festivités sur la grande scène avec une ambiance de folie avant la grosse prestation du DJ Martin Solveig à la nuit tombée.

Ce samedi l'événement se poursuit avec un autre style : des chansons cultes jouées par Dire Straits Experience et Supertramp's Roger Hodson. Enfin dimanche place à trois artistes français : Zaz, Gauvain Sers et Suzane. Sans oublier le village gratuit avec plusieurs concerts. Et des aménagements prévus pour ne pas avoir trop chaud (brumisateurs, distribution d'eau, espaces ombragés...).

Les photos du concert de Martin Solveig par Morgan Morvan :