Vallée de l'Indre : des films projetés en plein air tout l'été

Première séance ce vendredi 28 juin.

Vous nous demandez parfois de vous renseigner sur les séances de cinéma en plein air programmées en Indre-et-Loire. Outre la guinguette de Tours qui en organise souvent, la vallée de l'Indre a prévu tout un cycle estival qui débute ce vendredi 28 juin.

Toujours très appréciées, ces séances cinématographiques devraient m'être encore plus ces jours-ci afin de profiter de la fraîcheur nocturne après une grosse journée de canicule.

Première projection :La Vallée des loups.

Le pitch : Une plongée dans un univers grandiose... Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

Séance vers 22h15 à l'Espace de la Quntaine d'Esvres avec buvette et restauration si vous arrivez plus tôt. C'est gratuit et vous pouvez venir avec votre transat.

Les prochains rendez-vous :



Vendredi 26 juillet à Veigné – Projection de Croc Blanc

Samedi 27 juillet à Saché – Projection de La Vache

Samedi 3 août à Bréhémont – Projection de Coco

Samedi 24 août à Artannes sur Indre – Projection de Patients

Vendredi 13 septembre à Vallères – Projection de L’Ecole Buissonnière