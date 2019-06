Une disparition inquiétante à Montlouis-sur-Loire

Celle d'un homme de 86 ans.

Les gendarmes d'Indre-et-Loire lancent un appel à témoins ce jeudi matin : ils sont à la recherche de Roger Jouny.

Cet homme de 86 ans est introuvable depuis 3h du matin cette nuit, après avoir quitté son domicile de Montlouis-sur-Loire. D'après les forces de l'ordre il est possible qu'il cherche à se rendre vers Lussault-sur-Loire, un peu plus à l'est vers Amboise.

Plusieurs patrouilles ont été engagées pour partir à sa recherche. Une équipe cynophile avec des chiens est également mobilisée.

Vous pouvez contacter le 17 si vous avez des informations.