Pour changer des soldes, allez voir les boutiques de créations tourangelles

On en a quelques-unes à vous conseiller…

Ce mercredi, début des soldes d’été partout en Indre-et-Loire : 6 semaines de rabais avant un changement de formule l’hiver prochain, des soldes plus courts avec 4 semaines de promotions. Après la crise des Gilets Jaunes, les commerçants tourangeaux espèrent bien redorer leur chiffre d’affaire d’ici le début du mois d’août. Possible : les Français ont en moyenne tendance à dépenser autour de 200€ en vêtements, chaussures et autres articles. Les grandes enseignes devraient faire le plein… mais vous pouvez aussi choisir d’acheter des articles orignaux, pensés ou conçus au plus près de chez vous. Pourquoi ne pas aller voir les boutiques de créations tourangelles ? Petite sélection de nouveautés…

A Amboise, Les Créatrices s’en mêlent :

Vous vous souvenez de la boutique des Créatrices enjouées près de la mairie de Joué-lès-Tours ? On y avait été au printemps pour un article sur les bijoux en pneus, les skates décoratifs ou les petits objets zéro déchet. Les mêmes jeunes femmes renouvellent leur association, cette fois au 82 Rue Nationale à Amboise. Ouverture 7 jours sur 7 jusqu’à fin août, puis du mardi au dimanche du 1er au 14 septembre.

Nouveauté : elles ne sont plus quatre, mais cinq… Elise (La Fabrick d'Elise) propose des créations uniques à partir de matériaux bruts, bois, béton et fer. Elle travaille la plomberie ancienne et autres vieux objets pour en faire de merveilleux luminaires et divers objets décoratifs. Charlène (With art you) est la créatrice 2.0 : elle illumine les murs avec ses créations digitales imprimées sur plaques d'alu dibond, ou encore ses graffs sur de vieilles planches de skate. Clothilde (Up cyclette) transforme la chambre à air en bijoux et accessoires au style unique, agrémentés de cuir, de skaï ou de vieux mètres rubans. Alex (L'atelier Vice versa) s'est donné une mission : limiter la pollution plastique en remplaçant les objets jetables du quotidien par du durable à partir de tissus de récup'. Elle fabrique entre autres des éponges à vaisselle, des filtres à café et carrés démaquillants.

Enfin, Joy, (Handjoy couture) fait des sacs et accessoires en tissu wax venus tout droit de Dakar ! Pour femme, enfant, et même sur mesure.

A Chinon, nouvelle fourmilière en centre-ville :

La Fourmi Baladeuse avait fait un arrêt à Tours au moment de Noël mais c’est à Chinon qu’elle s’épanouit le plus longtemps. L’enseigne se prépare pour sa 4e saison dès ce samedi 29 juin et jusqu’au samedi 31 août. L’adresse : 10 Place du Général de Gaulle, quasi en face de l’Office du Tourisme.

Ouverture tous les jours de 10h à 19h.

Qui sera sur place ? Réponse : Lisa Desbureaux, céramique ; Eric Geffroy, sculpture métal ; Quentin Rivière, sérigraphie-illustration ; Réglisse Vert, création d'accessoires textiles ; Mer-Made, sérigraphie textile et Mélanie Lusseault, peinture-illustration.

A Château-Renault, une nouveauté créative :

Si vous n’avez pas l’habitude de faire du shopping à Château-Renault voilà peut-être l’occasion d’y faire un passage… Une Fille à New-York vient d’ouvrir ses portes au 32 Place Jean Jaurès. Il s’agit d’un concept store de créateurs avec des vêtements, des chaussures, des sacs, des bijoux, des cosmétiques, des tissus… Certains objets sont directement cousus sur place. Pour les t-shirts comptez 25€, bague à partir de 8€, savons dès 5€90… Une boutique en ligne a également été mise en place.