Vignes Vins Randos : ce qui vous attend pour l’édition 2019

Il vaut mieux réserver pour être sûr de faire le parcours qui vous tente.

C’est le week-end juste avant la rentrée des classes, celui à cheval entre août et septembre. Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre direction la 16e édition de Vignes Vins Randos, sorte de festival viticole mêlant marche, découvertes œnologiques et plaisirs gustatifs. Des balades sont organisées en Indre-et-Loire mais aussi dans le Maine-et-Loire ou le Loir-et-Cher, ce dernier accueille par exemple deux des trois nouveaux parcours de 2019 avec un événement dans le vignoble des côteaux du vendômois et autre sur le secteur de l’appellation touraine-chenonceaux.

Pour Vignes Vins Randos, les vignerons deviennent guides et les circuits sont garantis faciles, souvent moins de 10km réalisables en quelques heures, avec certains sites pensés spécialement pour les enfants.

Plusieurs départs sont organisés dans la journée, avec des groupes de 30 à 50 personnes maximum. Lors des pauses, on boit un verre (avec modération), on discute du vin et on grignote un peu (des rillons, du fromage…). Le verre et le porte-verre sont fournis et le concept semble plaire : 12 000 personnes ont participé en 2018 avec du monde de la région ou de l’extérieur, certains réservent même leur week-end chaque année selon Interloire, l’interprofession des vins ligériens. Il est ainsi conseillé de réserver en amont même s’il reste souvent quelques places en dernière minute, mais pas à tous les horaires.

En plus des randos, chaque site d’arrivée-départ est agrémenté d’un village pour acheter du vin ou des spécialités locales. Un livret enfants est créé cette année avec la possibilité de l’utiliser encore bien après la promenade. Certains horaires sont également agrémentés d’une animation supplémentaire : les participants sont aspergés de poudre colorée à base de fécule de maïs comme pour la course Happy Color de Tours ou les grandes fêtes indiennes. Hyper instagrammable au milieu des vignes.

Au programme également : des ateliers sensoriels ou des initiations à la dégustation, également sur réservation.

L’une des balades les plus courues est celle de Chinon avec 1 400 personnes par an. Elle aura lieu sur deux jours cette année dans le secteur de Panzoult à la rencontre d’un tailleur de pierres ou de la vannerie. Tout ça sur 8km. Et avec guidage en anglais pour les touristes étrangers. Autre option tourangelle vers saint-nicolas-de-bourgueil avec 5km (idéal pour les enfants. On pourra croiser un graffeur ou un food truck au moment des pauses. Enfin pour l’appellation vouvray, 7,2km de marche dans le secteur de Parçay-Meslay de 8h à 12h30 avec des arrêts dans les maisons troglodytiques.

Toutes les infos et les réservations sur le site de Vignes Vins Randos.